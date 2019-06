Um erro informático, causado por um levantamento demasiado elevado, fez com que uma caixa de multibanco de Bitcoin - que transforma a criptomoeda em dinheiro real - começasse a cuspir dinheiro na estação de metro de Bond Street, em Londres.

Para espanto de quem passava no local, dezenas de notas de 20 libras (cerca de 20 euros) voavam da máquina sem que ninguém conseguisse fazer nada.

Apesar de ser o sonho de qualquer pessoa, os seguranças no local rapidamente criaram um cordão de segurança e tomou conta da ocorrência não deixando ninguém se apropriar do dinheiro

O vídeo, de apenas 20 segundos, foi partilhado no Reddit e nele é possível ver os seguranças a não deixarem ninguém aproximar-se da máquina.

De acordo com o dono da Bitcoin Technologis, responsável pelo multibanco, Adam Gramowski, tudo aconteceu porque um utilizador tentou levantar um montante demasiado elevado e as notas começaram a voar da caixa. Esse cliente é visto no vídeo, visivelmente envergonhado, a arrastar as notas que voam para fora do saco que está junto ao ATM.