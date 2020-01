Um homem sobreviveu a uma queda de cerca de 30 metros, depois do paraquedas que tripulava se ter fechado acidentalmente.

O piloto sobrevoava a praia de Itanhaém, no litoral do estado de São Paulo, no Brasil, a uma altura de 30 metros, quando perdeu o controlo do equipamento. A vítima, natural de Praia Grande, também no estado de São Paulo, apresentava fraturas nas duas pernas e foi socorrida pelo Grupo de Bombeiros Marítimo e encaminhada para o Hospital Regional de Itanhaém.

O piloto encontrava-se consciente e terá sido submetido a uma cirurgia no fémur e na tíbia.