Esta é a história invulgar de um urso, que ficou conhecido por viajar mais de 600 quilómetros, entre várias cidades dos Estados Unidos, em busca de uma companheira.

A história de Bruno, um enorme urso preto, fez as delícias dos internautas e acabou por se tornar numa estrela das redes sociais. Durante o mês de junho, Bruno caminhou pelo Illionois, nadou pelo rio Mississippi e chegou ao Missouri na semana passada.

O animal, que pesa 300 quilos, chegou a passar por uma zona de Elsberry, uma cidade de 1.934 habitantes, 96 quilómetros a noroeste de St. Louis.

E foi aí que o urso acabou por ser capturado pelo Departamento de Polícia de Elseberry.

A aventura de Bruno começou no dia 10 de junho e, ao longo do tempo em que cruzou várias cidades à procura de uma companheira, o urso surpreendeu várias pessoas, muitas ficaram assustadas. Parte do seu percurso foi registado e publicado nas redes sociais.

Bruno the black bear made it across 72 near Barry,IL safely today pic.twitter.com/tyJNZibXl3

Enquanto o tentavam capturar, as autoridades lançaram alertas às populações e pediram, a quem o visse, que o reportasse imediatamente.

Please if you encounter a black bear, it may be Bruno. Don't hurt him, call the proper authorities so he can continue his journey. pic.twitter.com/6CqX7R7R0x