É mais um caso de uma cratera gigante que surge em locais inusitados, em menos de uma semana. Desta vez, um buraco "engoliu" de forma súbita o parque de estacionamento de um hospital de Jerusalém, em Israel.

O momento foi captado por uma câmara de segurança no local e mostra os carros a cair na cratera.

Segundo a polícia israelita, não há registo de vítimas, mas ficaram danificados sete carros.

As autoridades interditaram as imediações do hospital para investigar o incidente.