A polícia libertou de forma criativa uma menina, de três anos de idade, que ficou com a cabeça presa entre duas barras de ferro de um corrimão, no estado de Colorado, nos EUA.

As câmaras nos uniformes, as chamadas bodycams, mostram o sargento Michael Marquez e o agente Jordan Kyle a resgatarem a criança com uma ferramenta, que é geralmente utilizada para arrombar portas.

Muito bem, vamos pedir-te que mantenhas a cabeça bem baixa. Vamos ver se conseguimos com que as barras se movam apenas um bocadinho", explicaram os polícias à menina.

Depois dos agentes pressionarem as barras, a menina conseguiu retirar a cabeça do corrimão. A criança correu então para os braços da mãe e as duas abraçaram-se.

Nunca mais enfies a cabeça em nenhuma barra", pediu a mãe, em lágrimas, à filha.

No final, a força policial ofereceu um autocolante à menina e verificou o seu estado de saúde.

Os polícias foram incríveis. Eles deram-lhe um adesivo e um distintivo para ela se sentir especial. Eles foram ótimos com ela”, afirmou a progenitora à KDVR.

O vídeo foi partilhado, com autorização da mãe, nas redes sociais do Departamento de Polícia de Boulder.

Quando crianças, todos nós fizemos coisas que parecem ser uma boa ideia na altura, mas que às vezes nos arrependemos. Esta adorável criança estava a da aproveitar a sua vista, mas acidentalmente ficou com a cabeça presa no corrimão", escreveram as autoridades na publicação.