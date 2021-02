Um grupo de sete cães vadios de pelo azul foram encontrados perto de uma antiga fábrica de vidro em Dzerzhinsk, uma cidade industrial nas imediações de Novgorod, na Rússia.

Os cães foram transportados para o veterinário no dia 13, onde lhes foram retiradas amostras de sangue e de excrementos. Apesar de tudo, ainda não foram capazes de identificar com exatidão aquilo que estará na origem da mudança de cor.

A group of blue dogs was spotted in Russia near an abandoned chemical factory.



It is believed they were exposed to chemicals used to make plexiglass, but doctors say they appear in good health. They plan to release them, as no one has asked to adopt them. pic.twitter.com/hkGsDJe50H