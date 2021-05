Uma mulher ganhou 26 milhões de dólares (qualquer coisa como 21 milhões de euros) numa lotaria do estado norte-americano da Califórnia. O bilhete premiado foi vendido a 14 de novembro, numa loja de conveniência de Los Angeles, e esta quinta-feira era o último dia para o levantar, coisa que ninguém fez.

Uma funcionária da loja, Esperanza Hernandez, contou à Whittier Daily News que uma mulher apareceu no penúltimo dia, dizendo que o bilhete com a chave certa foi destruído na máquina de lavar, onde foi parar dentro do bolso de umas calças.

À KTLA-TV, o gerente da loja diz que a mulher comprou mesmo o bilhete, sendo até conhecida dos funcionários.

Uma cópia da cassete em que foi registado o momento da compra foi entregue às autoridades do jogo da Califórnia, que estão a investigar o caso, sendo que a vencedora pretende reclamar o prémio na mesma.

Segundo os oficiais, a mulher deve apresentar várias provas em como comprou e registou o boletim vencedor, nomeadamente através de imagens.

Agora, a vencedora vai dar entrada a um processo, esperando conseguir os 21 milhões de dólares que 'foram por água abaixo'.