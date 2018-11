A polícia da Califórnia foi surpreendida com uma visita insólita às suas instalações: um urso abriu a porta e entrou no edifício com relativa facilidade. O incidente, que aconteceu na semana passada, foi registado em vídeo através de uma câmara de vigilância.

As imagens foram partilhadas pela divisão de trânsito de Donner Pass no Facebook.

Tivemos uma visita inesperada às instalações na noite passada”, escreveram os agentes na rede social.

O vídeo mostra o urso de pé, apoiado sobre duas patas, a abrir a porta das instalações da polícia em Truckee, perto do Lago Tahoe. O animal passa por algumas máquinas de venda automática, fica por momentos fora do enquadramento da câmara e depois volta a surgir em plano, saindo do edifício.

E alguns dias depois, o urso voltou a aparecer, desta vez ao parque de estacionamento do edifício da polícia. Uma nova visita que também foi registada em vídeo.

Nesta altura do ano, os ursos preparam-se para hibernar e, por isso, andam à procura de comida durante longos períodos de tempo.