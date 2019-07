Dormir durante uma noite de muito calor pode ser complicado. Há várias formas de dar a volta ao problema, mas deixar a ventoinha ligada a noite toda pode não ser a melhor solução e trazer-lhe alguns problemas de saúde.

Citado pelo jornal Metro, Mark Reddick, do site Sleep Advisor, acredita que há vantagens e desvantagens em dormir com uma ventoinha ligada. No entanto, são mais os malefícios do que os benefícios - que se resumem à circulação constante de ar e a uma temperatura controlada.

Já no que diz respeito aos efeitos negativos, os mais comuns são as reações alérgicas devido à poeira que as ventoinhas colocam a circular no ar, o que pode ser especialmente prejudicial para quem sofre de doenças como a asma ou outras condições do sistema respiratório; garganta seca e irritação nos olhos (aspeto particularmente importante para quem usa lentes de contacto). Os músculos podem também sofrer devido ao ar frio concentrado, o que pode resulta cãibras e tensão muscular.

Mark Reddick alerta também para a importância de limpar a ventoinha regularmente para que o pó não se acumule e seja posto em circulação cada vez que o aparelho é ligado.

Para além da ventoinha, há outras formas de contornar o problema nas noites de calor excessivo como, por exemplo, correr as persianas da divisão durante o dia para manter o ambiente fresco, beber bastante água e escolher lençóis de algodão.

Mas, caso não queira abdicar da ventoinha, Mark Reddick sugere que a transforme numa espécie de ar condicionado: congele quatro a cinco garrafas de água com sal e, quando se deitar, coloque-as em frente da ventoinha.