O elenco do musical "Billy Elliot: O Musical" atuou para uma plateia de cães, no Canadá. O insólito ocorreu na sequência do treino dos animais, que serão futuros cães de assistência.

O evento fazia parte de um treino que dura dois anos e que já levou os cães a jardins zoológicos, metros ou feiras, com o objetivo de se ambientarem a situações que vão viver com os seus donos.

Durante o musical era esperado que os animais permanecessem debaixo das cadeiras ou junto ao chão, posições que devem assumir quando a situação for real.

A companhia de teatro que atuou no festival de Stratford, em Ontario, mostrou-se disponível para receber os animais mais vezes.

Está programada uma nova sessão para o mês de outubro.

ICYMI: We had some pawsitivly adorable audience members from K-9 Country Inn Service Dogs during last weeks Relaxed Performance of #sfBillyElliot. Our Next Relaxed Performance is #sfNeverending on October 2nd. https://t.co/xaBwx65W8J pic.twitter.com/otyNjm5pUS