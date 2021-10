Uma mulher canadiana acordou, no início desta semana, em estado de choque, depois de um meteorito ter atravessado o teto da sua casa e ter aterrado em cima da sua cama, a poucos centímetros de onde ela estava deitada.

Ruth Hamilton despertou assustada com o ladrar do seu cão e só alguns segundos depois é que percebeu que um objeto estranho tinha acabado de entrar na sua habitação.

Nunca tive tanto medo na minha vida. Fiquei sentada em estado de choque, durante algumas horas, a tremer. As probabilidades de isto acontecer são tão pequenas que estou bastante grata por estar viva", afirmou Ruth Hamilton, citada pela BBC.

Inicialmente, a polícia suspeitou que a causa do incidente tivesse origem numa obra, que se realizava perto da casa da interveniente. No entanto, os trabalhadores adiantaram que não tinham feito nenhuma explosão no local e que tinham visto uma explosão no céu.

De acordo com o jornal The Guardian, na noite do incidente houve uma chuva de meteoritos na região oeste do Canadá.

A mulher planeia agora guardar a rocha como recordação.