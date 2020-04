Durante a pandemia mundial da Covid-19, o pedido das autoridades é para não sair à rua, mas nem todos cumpriram. Em Adelaide, na Austrália, um canguru aproveitou a calma da cidade para passear. As imagens foram divulgadas pela polícia.

Os agentes de segurança encontraram um suspeito vestido com um casaco de pele cinzento a pular no coração pulando no coração da cidade esta manhã” , brincaram as autoridades que publicaram o vídeo no twitter e no facebook.

O vídeo foi capturado pelas câmaras de vigilância. Durante o passeio, o canguru parece não ter tido medo do único carro que passava àquela hora, e seguiu o caminho até a um dos parques da cidade.

Mas parece que o passeio do animal não ficou por aí e nas redes sociais são já alguns vídeos onde se pode ver o canguru a aproveitar a falta de gente para conhecer a cidade.

A kangaroo had the run of the city of Adelaide as residents stayed inside to slow the spread of the novel #coronavirus pic.twitter.com/dfkfkh3C2q