Macy, um cão yorkshire terrier, tornou-se um herói, após salvar a sua dona Lily Kwan, de 10 anos, de um ataque de coiote selvagem.

A criança estava a passear o seu animal de estimação, na terça-feira, perto da avenida St. Clair, em Toronto, no Canadá, quando, segundo a CTV News, um coite se aproximou dela.

Eu pensei, 'oh meu Deus, o que me vai acontecer?'. No outro dia vi, no Facebook, o mesmo coiote a morder uma criança. No momento em que estava a ser perseguida, pensei que ia ser a próxima a ser mordida", relatou a menina a estação televisiva CNN.

O momento foi registado pelas câmaras do sistema de segurança da casa, que mostram a criança a fugir e a gritar por ajuda, enquanto o seu cão a estava a tentar proteger. Momentos depois, um vizinho apercebeu-se da situação e conseguiu afastar o coiote.

Corri para a calçada e comecei a gritar por ajuda, mas ninguém me ouviu", contou Lily.

A menina contou à CNN que ficou surpreendida com a coragem do seu animal de estimação, que a defendeu do ataque: "Ela é uma cadela muito corajosa, amo-a tanto e nunca pensei que este pequeno cão poderia proteger-me de enorme coiote".

A mãe da menina de 10 anos, que estava a caminho do trabalho quando o ataque aconteceu, não ficou surpreendida com a atitude do seu cão: "O meu cão faria qualquer coisa pela nossa família, por isso não me surpreende que ele o tenha feito".

A atitude corajosa de Macy acabou lhe valer alguns ferimentos e precisou de ser operada, estando agora recuperar num veterinário local.

A família lançou uma campanha na plataforma GoFundMe para arrecadar dinheiro para as contas do veterinário. A meta de 10 mil dólares já foi ultrapassada, tendo sido angariados 33 mil dólares, cerca de 28 mil euros.