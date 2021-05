Um traficante de Liverpool, Inglaterra, foi apanhado pela polícia depois de partilhar online uma foto de queijo.

Na imagem vê-se apenas um pedaço de queijo embalado, exibido por uma mão.

O que Carl Stewart, de 39 anos, não imaginava era que a polícia conseguiria identificá-lo pelas impressões digitais visíveis na fotografia.

Foi o suficiente para conseguir levá-lo a tribunal, onde foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão por tráfico de droga.

Carl Stewart partilhou a imagem num serviço encriptado de mensagens, o EncroChat, que estava sob investigação da polícia inglesa.

A polícia de Merseyside explicou que o detido apresentava-se naquele chat como Toffeeforce (uma associação a Liverpool e ao Everton, cuja alcunha é The Toffees), assumindo estar envolvido no fornecimento de grandes quantidades de droga, crimes que viria a confessar em tribunal.

JAILED | A man identified through a picture of a block of cheese is the latest to be jailed as part of #OpVenetic. Carl Stewart, 39, was sentenced to 13 & a half yrs in prison after pleading guilty to conspiracy to supply class A and B drugs. Read more 👉https://t.co/Mh9DrsxAR4 pic.twitter.com/2nNZpFdXK7