Uma mulher entrou em desespero ao ver o carrinho que transportava o seu filho a descer uma rua de forma descontrolada.

As imagens mostram a mãe a correr atrás do carrinho de bebé numa rua na cidade de Sinop, na Turquia, na passada terça-feira.

De acordo com a Reuters, a mãe entrou no supermercado com um dos filhos, deixando o outro no carrinho à porta da loja. Segundos depois, tal como as imagens mostram, a mãe apercebeu-se do que estava a acontecer e correu para tentar apanhar o carrinho de bebé.

Segundo a imprensa local, o carrinho de bebé caiu de um muro com cerca de três metros de altura e a criança foi levada para o hospital com ferimentos ligeiros.