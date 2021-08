Rodeado de lixo. Foi assim que um Mercedes ficou, depois de um grupo de moradores da vila Branscombe, em Inglaterra, terem decidido se vingar do proprietário do veículo.

O carro estava estacionado numa "zona reservada" e bloqueava, há dois dias, o acesso do camião do lixo. Revoltados com a situação, os moradores decidiram empilhar em redor do veículo os sacos do lixo que esperavam ser recolhidos.

As fotografias da vingança foram partilhadas, nas redes sociais, pelos próprios residentes.

As autoridades já conseguiram localizar o proprietário do carro e remover o veículo do local. No entanto, o lixo continua por ser recolhido.

Segundo, o residente David Millers, o lixo está infestado de larvas e está a causar mau odor perto das residências.