Um vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra 14 pessoas, incluindo 10 crianças, a sair de um Opel Corsa de cinco lugares.

As imagens foram captadas no sábado, em Blackburn, no condado de Lancashire, em Inglaterra.

Eu vi o carro passar e estacionar e inicialmente pensei que estavam lá dentro um ou dois passageiros a mais no carro. Decidi filmá-os a sair do carro e o que aconteceu foi inacreditável", disse ao Daily Mail o autor do vídeo.

O vídeo começa com a saída de duas meninas pela porta do lugar do passageiro. Depois, começa o episódio surpreendente: saem várias crianças e três adultos do banco de trás e da mala.