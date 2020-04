Pensado para ser perfeito, o casamento é um dia de festa. Com a pandemia mundial, muitos viram o seu sonho adiado por tempo indeterminado.

No entanto, os nova iorquinos têm agora forma de resolver o problema, basta trocar a igreja pela plataforma Zoom e enviar o convite para os familiares e amigos.

O Governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, já assinou um decreto que torna legais os casamentos celebrados através das plataformas digitais.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.