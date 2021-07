A primeira dança dos noivos é suposto ser um dos momentos mais especiais da festa de casamento, mas neste caso as coisas não correram assim tão bem.

Julie Benn e Paul Richter, um casal da Pensilvânia, Estados Unidos, estavam a dançar ao som da música "Stay", de Dave Matthews Band, quando a noiva deslocou o joelho.

O momento que era para ser romântico acabou no hospital, onde Julie passou três horas acompanhada do marido.

Disse ao meu marido que tinha deslocado o joelho e saímos logo da pista de dança”, relatou Julie ao canal WTXF-TV.

O dia do casamento, que tinha sido adiado o ano passado por causa da pandemia, estava a correr sem problemas até que "a primeira dança mudou o dia todo". A noiva deslocou o joelho quando, durante a primeira dança do casal, o seu marido a inclinou para trás.

Nem consigo ver o vídeo", admitiu Paul, à revista People.

Depois de ter sido transportada para o hospital, Julie teve que tomar vários medicamentos para as dores e um sedativo. No entanto, mesmo com o joelho deslocado, os noivos regressaram à festa de casamento, onde foram recebidos com bastantes aplausos.

Todos os nossos amigos e familiares estavam ali de pé, a aplaudir e gritar por nós. Sentimo-nos amados por todos", recorda a noiva, à People.

Depois do casamento, Julie passou a ir à fisioterapia três vezes por dia.