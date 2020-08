As mais recentes casas de banho públicas de Tóquio, no Japão, são, no mínimo, peculiares.

A iniciativa é da The Nippon Foundation e o “The Tokyo Toilet Project” já tem alguns exemplares em funcionamento, sendo que um das mais falados é feito com paredes coloridas transparentes.

O arquiteto Shigeru Ban, vencedor do prémio Pritzker, é o responsável pela obra que foi instalada em agosto, nos parques Haru-no-Ogawa e Yoyogi Fukamachi.

Segundo o The Guardian, o design tem um objetivo muito prático: permitir perceber se está alguém no interior da casa de banho.

A verdade é que a estrutura é feita com um "vidro inteligente", que se torna opaco quando os cubículos estão ocupados.