Brenda e Terry Smith estão casados há 55 anos e juntos têm duas filhas, quatro netos e três bisnetos, mas há algum tempo que não se viam da mesma forma, literalmente.

O casal de 70 anos ficou chocado com a aparência um do outro depois de terem sido operados às cataratas.

Brenda, que usava óculos desde os 30 anos, foi a primeira a ser operada. E a mulher ficou completamente chocada quando começou a ver tudo com mais clareza.

Depois da operação, não consegui acreditar no que estava a ver. Disse ao meu marido 'Terry, não te estás a barbear bem'. Tive até de lhe aparar as sobrancelhas" , contou a mulher, citada pela imprensa britânica.

Terry, que foi operado um mês depois da esposa, admite ter ficado surpreendido com a aparência da mulher.

Reparei que a cor do cabelo da minha mulher era mais brilhante do que parecia. A cor da roupa também mudou. Uma capa de chuva que pensei que era cinzenta era, na verdade, verde" , salientou Terry.

A operação mudou completamente o dia a dia do casal, que já não precisa de utilizar óculos.

Sempre me maquilhei com um espelho de aumento, mas depois da operação, não conseguia acreditar em todos os pelos no meu rosto. Nunca os tinha visto antes", afirmou a mulher.