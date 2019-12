Não é novidade para ninguém que as pessoas da costa Oeste dos Estados Unidos gostam de usar chapéus de cowboy como acessório, mas terá essa moda chegado aos animais?

Aparentemente, os moradores de Las Vegas, ao longo desta semana, têm-se cruzado com pombos a usar mini chapéus de cowboy. Ninguém sabe onde é que eles arranjaram aqueles chapéus, quem é que os colocou e porquê.

No entanto, já surgiram reações por parte de instituições que defendem o direito e bem-estar animal.

Mariah Hillman, co-fundadora da Lofty Hopes, uma organização de resgate de pombos sem fins lucrativos, em declarações à CNN disse que parecia que os mini acessórios tinham sido colados à cabeça destes pássaros.

Preocupante ou não, estes pombos têm-se tornado virais nas redes socias e, segundo os moradores de Las Vegas, não são fáceis de encontrar.

Thank you! The pigeon rescue went there today to try and catch one of them, I'll keep you posted. Here's a pic of a pet pigeon wearing a hat from a pigeon adoption group. pic.twitter.com/mQfECLCyA9