A ação de uma mulher escocesa está a tornar-se viral, depois de ter empurrado uma carrinha de distribuição de leite que tinha ficado presa na neve.

Em recompensa, a empresa deu a Charlene Leslie quase um ano de leite de borla.

Assim que se apercebeu da situação do veículo, a mulher deixou os seus dois filhos com um amigo, dirigindo-se depois à rua para empurrar o camião que não conseguia sair da neve.

O vídeo acabou por se tornar viral nas redes sociais, e a empresa Graham's The Family Dairy decidiu dar a Charlene Leslie "leite e produtos com alto teor de proteína de graça para o resto do ano".

Quando vi o vídeo da Charlene a empurrar o camião, não quis acreditar", afirma o presidente da empresa, Robert Graham, em declarações à imprensa escocesa.

Apesar do feito, a empresa de leite, que apelida Charlene Leslie de "super-mulher da vida real", pede que outras pessoas não procurem ações semelhantes.

O feito acabou por valer à mulher um lugar de destaque na página principal da empresa na Internet.