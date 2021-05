Uma mulher pode vir a enfrentar acusações em tribunal depois de ter sido filmada a entrar na zona dos macacos, no Jardim Zoológico de El Paso, no estado norte-americano do Texas.

Perante a incredulidade de quem assistia, a mulher, identificada como Lucy Rae, entrou no espaço para dar batatas fritas, mais precisamente Cheetos, a dois macacos-aranha.

O vídeo acabou por ser partilhado nas redes sociais, e a mulher pode vir a ser condenada por ter ultrapassado uma zona interdita.

A polícia de El Paso está a investigar o caso de uma mulher que invadiu o espaço dos macacos no zoo", confirmou o sargente Enrique Carrillo ao New York Post.

O responsável acrescentou ainda que a mulher pode enfrentar uma pena de prisão de 180 dias, com uma multa que pode chegar a mais de 1.600 euros.

Entretanto, e mesmo que não seja condenada, o episódio já trouxe consequências a Lucy Rae, que foi despedida pela firma de advogados onde trabalhava, com a empresa a alegar a defesa dos direitos dos animais.