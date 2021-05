Um gato sobreviveu a um salto do quinto andar para escapar de um prédio em chamas em Chicago.

O momento foi captado pelos bombeiros do quartel de Chicago, enquanto filmavam os colegas a extinguir o incêndio. Nas imagens, surge um gato preto pelo fumo de uma janela partida. O animal ainda testou o beirado do edifício com as patas da frente antes de saltar.

As testemunhas no local ficaram perplexas quando o gato caiu. Mas este falhou uma parede e aterrou com as quatro patas num bocado de relva, ressaltou uma vez e fugiu.

O animal foi para debaixo do meu carro e escondeu-se até se sentir melhor. Depois de alguns minutos saiu e tentou escalar a parede para entrar de volta”, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Larry Langford.

O gato escapou sem quaisquer ferimentos