Um homem acordou de um coma cinco anos depois de ter tido um acidente de mota que lhe provocou graves danos cerebrais. Ao acordar, a sua mulher estava ao seu lado, como esteve todos os dias em que Li Zhihua esteve inconsciente desde o acidente. Desde agosto de 2013 que Zhang Guihuan passou cerca de 20 horas por dia ao lado do marido, falando com ele e cantando para ele. A história, que se passou na região de Hubei, na China, só agora foi divulgada.

Os médicos disseram à mulher que o homem deveria evoluir para um "estado vegetativo persistente", mas isso não fez a mulher desistir. Durante cerca de dois mil dias, Zhang Guihuan cuidou do marido de forma incansável, tendo perdido 10 quilos durante esse período.

Quando ele foi trazido para o hospital, ele estava em estado vegetativo. Não respondia a nenhum estímulo", contou o doutor Wan Qing à imprensa chinesa.

Passava todos os dias a alimentar o marido, colocando a comida na sua boca de forma cuidadosa, para depois pressionar a língua do homem. Assim que conseguiu dizer as primeiras palavras, Li Zhihua soltou um "amo-te", como prova do apreço pela dedicação da mulher.

Os médicos admitem que o sistema nervoso do homem pode ter sido estimulado pelas conversas e pela música que Zhang Guihuan decidiu continuar a levar ao homem.

Um ano depois, Li Zhihua prossegue a sua lenta recuperação, mas a mulher continua a ajudá-lo, nomeadamente no processo de fisioterapia.