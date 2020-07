Uma cadela de raça labrador, que tinha desaparecido no estado norte-americano do Kansas, no início deste mês, foi encontrada na antiga residência do seu dono, a 90 quilómetros da sua atual casa.

Cleo tinha desaparecido da cidade de Olathe, a 12 de julho e vários dias depois, apareceu na varanda da sua antiga casa, ou seja, atravessou um estado – do Kansas para o Missouri e ainda atravessou um rio.

Colton Michael, o proprietário da casa onde a cadela foi encontrada, disse à imprensa que ele e a sua mulher estavam a viver naquela casa há cerca de dois anos.

Depois de Cleo ter aparecido, e depois de tentarem ganhar alguma confiança com o animal, o casal tentou perceber se a cadela tinha um chip para entrar em contacto com o dono.

"Ela encontrou o caminho da antiga casa e deparou-se com pessoas estranhas lá dentro. Isso seria assustador para qualquer pessoa", disse Colton.

Através dessa identificação, Colton chegou aos donos de Cleo, que tinham deixado uma mensagem na rede social Facebook acerca do seu desaparecimento, uma semana antes.