Poucos animais metem tanto respeito como uma pitão albina. Apesar de não ser venenosa, esta cobra atinge sempre um tamanho considerável, e costuma impressionar só de olhar. O filho de Tony Harrison contraria esta ideia, e mostra que uma criança pode perfeitamente brincar com um animal deste género.

Tony Harrison apanha cobras desde 1994, na cidade de Oxenford, Austrália, mas garantiu à CNN que este caso foi especial, uma vez que esta é uma das maiores serpentes que já apanhou.

A pitão albina, com um total de quatro metros e meio, estava junto à entrada de uma residência daquela cidade do estado de Queensland.

O tratador Tony Harrisson contou que se apercebeu de imediato que, apesar do tamanho da cobra, a captura seria fácil: "Esteve em cativeiro quase toda a vida, é um gigante calmo".

O homem achou a pitão tão calma que decidiu mesmo levar o filho para brincar com o animal. Jensen, cuja idade não foi revelada, aparece em várias imagens a brincar com a cobra como se tratasse de algo normal. Pode ver as imagens da brincadeira entre a criança e o animal na galeria associada ao artigo.

Na Austrália é ilegal ter pitões em casa, pelo que Tony Harrison afirma que o animal deve ter escapado de um centro de tratamento.