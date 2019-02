Uma mulher que voltava para casa, na Escócia, apercebeu-se, depois de desfazer a mala, que tinha dado boleia a uma cobra. A pequena pitão viajou escondida num sapato desde Queensland, na Austrália.

Moira Boxall fez a mala normalmente na Austrália e, sem se aperceber, a pequena pitão entrou na mala e escondeu-se num sapato. Quando voltou a abrir a mala deparou-se com a cobra "bastante ativa".

A escocesa colocou o sapato no jardim, com uma caixa a tapar. As autoridades foram chamadas ao local e levaram a cobra para um centro de reabilitação de animais

O enteado de Boxall contou à ABC que a madrasta pensou, quando se deparou com a cobra, que se tratava de um brinquedo utilizado para pregar uma partida. O réptil foi identificado como uma espécie não venenosa de pitão.