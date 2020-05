O confinamento é uma ordem geral em vários países da União Europeia, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Em França, na cidade de Hérault, departamento de Montpellier, um agente da Gendarmeria, equivalente à GNR, patrulhava uma das praias daquela região, quando se deparou com alguém que não cumpria as ordens de recolhimento.

Ao aproximar-se da silhueta, o militar deparou-se com uma situação no mínimo insólita. Ao chegar ao local, apercebeu-se de que se tratava de uma boneca insuflável, que estava debaixo de um chapéu de sol, na deserta praia de Carnon, no sul de França.

O episódio tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, durante este domingo, e a própria Gendarmerie de Hérault decidiu confirmar a situação, brincando com o sucedido.

Durante a vigilância das praias, um militar salvou uma boneca abandonada pelo seu proprietário", disse, no Twitter.