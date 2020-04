Um casal indiano decidiu chamar os filhos de Corona e Covid, em memória da pandemia do novo coronavírus.

Os gémeos, um menino e uma menina, nasceram no hospital de Raipur, na Índia, a 27 de março, dois dias depois do estado de emergência entrar em vigor naquele país.

A mãe dos recém-nascidos, Preeti Verma, disse à agência de notícias indiana PTI, que a escolha dos nomes os lembrará das adversidades que superaram durante a pandemia.

Com o tráfego parado, lá conseguimos chegar ao hospital ao final da noite, depois de muito sofrimento. Como os partos dos bebés aconteceram na sequência de muitas dificuldades, quisemos que os nomes fossem memoráveis ​​e únicos", contou a mãe.

Preeti Verma contou também que o casal não teve apoio no momento do parto, uma vez que os familiares não conseguiram chegar a Raipur, por causa da quarentena, e que foi a equipa do hospital que sugeriu os nomes.

"Para além disso, os nomes são bonitos por si só, uma vez que Corona significa coroa em latim", explicou o pai dos gémeos, Vinay Verma, acrescentando que o casal pretende que "o medo associado a esses nomes acabe e que as pessoas se concentrem na higiene e sanidade pública".

No entanto, o casal revelou ainda que pondera vir a mudar os nomes dos bebés, na sequência da pressão dos membros mais idosos da família.

De acordo com a imprensa local, o porta-voz do hospital adiantou que Corona e Covid estão saudáveis e já lhes foi dada alta hospitalar.

A Índia está sob um bloqueio de três semanas até 14 de abril, com quarentena obrigatória, excepto para saídas a locais essenciais como mercados ou farmácias.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 60 mil.

Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.