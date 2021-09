Uma casa funerária dos Estados Unidos decidiu inovar numa campanha publicitária, fazendo alusão ao fenómeno negacionista da covid-19, numa altura em que a vacinação atingiu um ponto de estagnação, o que está a provocar um problema no país, que tem agora quase duas mil mortes diárias.

Uma carrinha da Casa Funerária Wilmore, na cidade de Charlotte, passou uma mensagem bem clara: "Não se vacinem", naquilo que é uma estratégia de marketing que também inclui o website, onde se pode ler: "Vacinem-se agora, senão, vemo-nos em breve".

