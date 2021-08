Ronnie Seddom, de três anos, estava ansioso para libertar a sua borboleta de estimação, que ele criava, há várias semanas, desde que esta era apenas uma lagarta. O momento, que tinha tudo para ser emocionante, tornou-se triste para a criança.

No vídeo, gravado pelo pai do menino, ficou registado o momento em que o rapaz soltou o inseto no jardim na cidade de Rotherham, em Inglaterra.

Tira a tampa da caixa e diz 'adeus borboleta'", disse Danny, o pai do menino.

Alguns segundos depois de a borboleta ter começado a voar, o cão Marvel atacou-a e comeu-a.

Marvel, seu idiota! O Marvel comeu a borboleta", exclamou o pai.

O rapaz ficou de coração partido e segundo o pai continua chateado com o cão.

O Ronnie está muito zangado com o nosso cão Marvel e recusa-se a falar com ele", relatou Danny ao jornal Daily Mail.