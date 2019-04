As imagens ilustram uma história que tem tanto de invulgar como de comovente: uma gata adotou quatro esquilos bebés e começou a tratar deles como se estes fossem suas crias. A gata, de nome Pusha, adotou os esquilos depois de estes terem ficado órfãos. Agora, Pusha alimenta-os, brinca com eles e protege-os como documentam estas imagens. Os cinco animais parecem formar uma verdadeira família no parque natural onde vivem, em Bakhchisaray, na Crimeia