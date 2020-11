Tudo é diferente em altura de pandemia de covid-19, e as eleições norte-americanas não são diferentes. Enquanto o impasse para se obter um resultado nas presidenciais continua, começam a ficar definidos alguns cargos nos estados. Um desses casos é o Dakota do Norte, onde tudo indica que David Andahl foi eleito para a assembleia legislativa. Acontece que este homem morreu infetado com o novo coronavírus a 5 de outubro.

A notícia está a ser avançada pela CNN, que indica que todas as projeções dão a vitória ao homem, que era empresário e dono de um rancho.

O candidato republicano terá vencido um dos dois lugares que estavam a ser disputados por quatro candidatos no oitavo distrito daquele estado. Recebeu cerca de 35% dos votos, segundo os resultados divulgados pelo estado. O outro lugar deverá ser ganho pelo também republicano Dave Nehring.

Com a morte de David Andahl, o procurador daquele estado já tinha dito que cabe ao Partido Republicano nomear um outro candidato.

A notícia da morte do candidato foi dada pela família através da página de campanha no Facebook. David Andahl tinha 55 anos.