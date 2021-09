Um grupo de marinheiros ficou surpreendido depois de encontrar um peixe bizarro com corpo de tubarão e cara de porco na marinha de Darsena Medicea, na ilha italiana de Elba.

Os especialistas dizem tratar-se de um tubarão rugoso angular - cujo habitat a 700 metros de profundidade - o peixe é vulgarmente conhecido, por razões óbvias, como "tubarão com cara de porco".

A criatura está atualmente na lista de espécies ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). No entanto, os habitantes locais dizem que ocasionalmente o peixe surge à superfície.

A descoberta foi feita a 19 de agosto, mas as fotografias só se tornaram virais recentemente, quando foram partilhadas nas redes sociais.

Na ilha de Elba foi recuperado, infelizmente sem vida, um exemplar de Oxynotus Centrina (o nome científico do peixe) normalmente chamado peixe-porco, é um raro peixe que vive entre 100 e 700 metros de profundidade”, escreveu a página Isola d'Elba, que se dedica a assuntos sobre a Ilha de Elba.

Yuri Tiberto, do maior aquário da ilha, afirmou que embora sejam raros, não é assim tão invulgar que o tubarão rugoso angular seja encontrado na localidade.

É normalmente chamado peixe-porco, porque quando sai da água emite uma espécie de grunhido. No mar do arquipélago toscano, tão rico em biodiversidade, não é raro encontrá-lo. Recebo frequentemente relatórios que me dizem que alguns acabam em redes de pesca", afirmou Yuri, citado pelo jornal The Mirror.

O habitat do peixe-porco é no Oceano Atlântico oriental e no Mar Mediterrâneo.