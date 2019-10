Dois homens, na Florida, Estados Unidos, foram detidos depois de alegadamente terem capturado um jacaré, que estava junto a uma estrada, prendido o animal e tentado embebedá-lo, forçando-o a beber cerveja.

Os factos agora divulgados pela imprensa norte-americana remontam a 26 de agosto, quando Timothy Kepke, de 27 anos, e Noah Osborne, de 22, se filmaram a maltratar o animal e partilharam os atos com os contactos.

O réptil de grandes dimensões foi capturado numa estrada em Palm City, naquele estado norte-americano, depois de os jovens já terem bebido algumas cervejas. Kepke disse às autoridades que não estavam alcoolizados.

De acordo com o relatório da polícia, Kepke contou como Osborne fez a captura do animal com as próprias mãos e referiu ainda que foi mordido pelo jacaré antes de tentar colocar-lhe a cerveja para garganta abaixo, descreve o Lad Bible.

Ambos os homens foram detidos a 3 de outubro, depois de as autoridades terem tido acesso ao vídeo, que não foi divulgado pelas forças de segurança.

Segundo as declarações à polícia, o par deixou o animal são e salvo. Além dos dois homens, estava uma mulher presente, que não participou nos maus tratos.

Kepke e Osborne foram levados para a prisão de Martin County, mas foram libertados após o pagamentos de fianças de cerca de 4.500 euros e 2.275, respetivamente.