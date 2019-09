Um casal de Montoursville, no estado norte-americano da Pensilvânia, viu, do dia para o outro, a conta bancária recheada com 120 mil dólares (cerca de 133 mil euros), que foram depositados por engano, por causa de um erro bancário. Robert e Tiffany Williams podiam ter alertado o banco para o engano, mas a tentação foi maior.

Nunca se tinham visto com tanto dinheiro na conta em toda a vida e… resolveram esbanjar em grande. De acordo com as autoridades locais, citadas pelo Williamsport Sun-Gazette, o casal foi de férias para um bom parque de campismo, compraram um carro familiar, outro de corrida e, como são pessoas generosas, ainda distribuíram cerca de 15 mil dólares (16500 euros) por amigos que precisavam de dinheiro. Em duas semanas e meia, gastaram mais de 11o mil euros.

O caso aconteceu no último mês de junho. No dia 20 desse mês, depois de repor o dinheiro na conta certa, o banco contactou Robert e Tiffany, alertando-os que eram responsáveis pela devolução do dinheiro.

Inicialmente, a mulher terá dito ao banco que iria preparar com o marido um plano de pagamento para a devolução do dinheiro, mas depois deixou de responder a comunicações.

O casal enfrenta agora três acusações de furto e apropriação indevida de propriedade e o caso segue para tribunal.