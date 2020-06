Uma estação dos correios foi evacuada e vários funcionários tiveram de receber tratamento hospitalar este sábado na cidade alemã de Schweinfurt. Tudo por causa de um pacote suspeito que cheirava muito mal.

Ao local foram chamados a polícia, os bombeiros e os serviços de emergência, que abriram o pacote suspeito e descobriram que no interior estava... uma fruta. Trata-se de um durião, um fruto muito popular na Ásia, mas que é conhecido pelo intenso cheiro que liberta.

Como não sabíamos o conteúdo [da encomenda], era incerto se o pacote suspeito representava um grande risco", refere a polícia de Schweinfurt.

No edifício estavam cerca de 60 pessoas, que foram obrigadas a sair para que o pacote pudesse ser examinado.

Dentro da encomenda estavam quatro duriões, que um homem daquela cidade tinha decidido enviar a um amigo de Nuremberga.

No total, doze trabalhadores tiveram de ser assistidos no local devido às náuseas causadas pelo odor, sendo que seis foram levados para o hospital por precaução.

Diz quem sabe que o durião é uma das frutas mais saborosas do mundo, mas, para lá chegar, é preciso ultrapassar a questão do cheiro. Para controlar esse problema, vários países asiáticos proibiram a circulação e manutenção de duriões em espaços fechados. No Vietname ou na Tailândia é frequente ver normas afixadas em hóteis e nos transportes públicos com indicações expressas para que não se transporte esta fruta. Quem infringir as regras pode ter de pagar coimas.