Bill Gates afirmou, num vídeo publicado pela CNN, que os gases libertados pelas vacas são um dos principais problemas para o suposto apocalipse climático.

O disse que os animais que comem relva têm estômagos incomuns com bactérias prejudiciais ao ambiente.

Animais que comem relva têm estômagos muito fora do comum que possuem bactérias que são metanogénicas, então quando elas libertam esse gás natural, ninguem sabe como o evitar”.

Bill Gates sublinhou ainda que os arrotos destes animais também são “uma grande fonte de emissão de gases com efeito de estufa”.

O empresário americano disse ainda que só queria que as pessoas reconhecessem esta situação como um "problema com grande amplitude" e que “uma redução de 50 por cento” seria insuficiente, uma vez que estamos numa era em que é necessário baixar a temperatura do planeta.