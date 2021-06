Imagine que está em casa e é surpreendido com um elefante a vasculhar a sua cozinha. Insólito, mas foi o que aconteceu com uma mulher tailandesa este sábado.

Segundo noticia o The Guardian, Ratchadawan Puengprasoppon acordou com barulho de alguma coisa a partir. Quando foi tentar perceber o que aconteceu, deparou-se com a cabeça de um elefante a espreitar por um buraco na parede... feito por outro elefante.

O animal, chamado Boonchuay, aparentava estar à procura de alguma coisa para comer. A tromba vasculhava por entre os armários, deitando panelas ao chão e criando um autêntico caos naquela divisão. A certo ponto, chega mesmo a levar um saco de arroz à boca.

A mulher, incrédula, acabou por captar o momento com o telemóvel e as imagens já se tornaram virais nas redes sociais.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que Boonchuay, que vive no parque nacional de Kaeng Krachan, visita a aldeia de Chalermkiatpattana.

Eles vêm aqui frequentemente, sobretudo quando há o mercado local porque conseguem cheirar a comida", disse o porta-voz da reserva.