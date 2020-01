Elon Musk surpreendeu tudo e todos, esta terça-feira, durante a mais recente apresentação da Tesla, em Xangai, na China.

O objetivo era apresentar o novo elétrico desportivo da marca, Model Y, mas os passos de dança de Musk acabaram por ser o centro de todas as atenções.

Na cerimónia, estavam vários elementos do governo chinês. A Tesla In Factory, avaliada em dois mil milhões de doláres, instalou-se na China há 357 dias e já começou a entregar os primeiros carros aos compradores, um recorde para fabricantes automóveis no país. Os primeiros dez clientes receberam os Model 3, fabricados na China, esta terça-feira.

O momento foi partilhado pelo próprio Elon Musk, com a descrição NSFW (Not Safe For Work), que traduzido para português aconselha os seguidores a verem o vídeo fora do local de trabalho.