Quem for agora passar uns dias de férias ao hotel Yakara, em Queensland, na Austrália, já não vai poder divertir-se com os irmãos Kevin e Carol, dois emus que costumavam fazer as delícias dos clientes. Tudo aconteceu porque os animais foram banidos do estabelecimento “por mau comportamento”.

Os emus, que foram criados no hotel desde que a dona encontrou os seus ovos num ninho abandonado, costumavam tirar fotografias com os clientes e já eram a mascote do sítio.

No entanto, de repente, os animais aprenderam a subir escadas e foi aí que os problemas começaram a surgir. As aves começaram a aparecer no bar do hotel e começaram a roubar torradas e batatas fritas aos clientes.

"Pusemos uma placa à entrada do hotel, mas como não temos certeza se eles sabem ler ou não, colocámos também uma barreira", brincou a dona do hotel, Gerry Gimblett, em entrevista ao jornal 10 News First Queensland.

O meu é a maior ave nativa da Austrália. Em 1932, o país foi obrigado a “declarar guerra” a esta espécie devido à velocidade com que se reproduzia.