Um segurança escocês cedeu o seu próprio guarda-chuva para proteger um cão que estava do lado de fora de um supermercado à espera do dono.

A imagem está a fazer as delícias dos internautas. A fotografia comovente foi tirada pela tatuadora Mel Gracie, que a publicou depois nas redes sociais.

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q

Perante a publicação, foram muitos os que não ficaram indiferentes ao gesto deste segurança.

Entre as mais de 18 mil partilhas e 790 comentários estava David Cherry, o dono do Golden Retriever, de seu nome Freddie.

Publicamente, ele agradeceu o gesto do segurança Ethan.

Thanks to security man @dearmanethan for putting the umbrella over Freddie when it started to rain! So kind! He’s always so nice to my brother Stuart, my Dad and our Freddie!Here’s Freddie when he was a puppy! pic.twitter.com/TJuX41ozFE