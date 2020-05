Com apenas 13 anos, Jack Rico acaba de completar o seu quarto curso superior. Este jovem norte-americano finalizou este fim de semana mais um "grau de associado" (equivalente a uma pós-graduação), desta vez na Faculdade de Fullerton, na Califórnia, onde se tornou no aluno mais jovem a completar um grau do género.

O rapaz passa agora a ter diplomas em história, expressão humana, comportamento social e ciências sociais. Ao mesmo tempo, o aluno consegue manter uma média de 4.00, equivalente a uma classificação entre 95 e 100%, segundo o próprio revelou à CNN.

Eu adoro aprender coisas novas. Gosto de saber mais sobre o mundo e todas as diferentes coisas que podemos estudar", disse.

Aquela faculdade tem cerca de 21 mil estudantes, e existe há 107 anos, mas o presidente da instituição, Greg Schulz, diz que Jack Rico não pode deixar de se destacar dos demais.

Não é comum termos um aluno tão novo nas aulas, e por isso o Jack é muito conhecido no campus", acrescentou.

Segundo o aluno, não existe um segredo para o sucesso, basta fazer uma boa gestão do tempo e ouvir as aulas de forma atenta.

A mãe de Jack Rico, Ru Andrade, diz que sempre notou que o filho era especial, e conta uma história peculiar. No seu quarto aniversário, o menino, pediu para visitar a Casa Branca.

Ru Andrade disse que essa seria uma grande deslocação (uma viagem que implica ir de um lado ao outro dos Estados Unidos, uma vez que entre a Califórnia e Washington D. C. são mais de quatro mil quilómetros), e propôs um desafio ao filho: se ele conseguisse enumerar todos os presidentes da história dos Estados Unidos, poderia ir na viagem.

Foi com espanto que a mãe ouviu da boca do filho que essa era uma tarefa fácil, e que até já sabia todos os nomes. Como tal, e de modo a não facilitar a sua tarefa, o rapaz propôs-se a decorar o nome de todos os vice-presidentes norte-americanos.

Foi aí que eu percebi, 'ele já é mais inteligente do que eu'", explica Ru Andrade.

Mas Jack Rico não vai parar por aqui, e nos seus planos está um curso superior em história, na Universidade do Nevada, em Las Vegas

Apesar do sucesso escolar estar ao nível dos adultos, a criança relembra que ainda é apenas... uma criança, e confessa a sua paixão por videojogos.