A primeira fornada de bolachas de chocolate feitas no espaço está de volta ao planeta Terra.

A agência espacial privada americana Space X efetuou o transporte esta terça-feira, um mês depois da cápsula Dragon ter chegado à Estação Espacial Internacional com a massa para as bolachas.

Christina Koch, astronauta da NASA, partilhou o resultado da experiência na sua página de Twitter, ao lado do astronauta italiano Luca Parmitano.

"Fizemos bolachas espaciais e leite para o Pai Natal este ano.", escreveu Christina, no final de dezembro.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj