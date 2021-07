“Um dia normal em Louisiana”, foi assim que Kelsey Mercantel descreveu o momento em que uma mulher tentou afastar um jacaré de uma autoestrada, nos Estados Unidos da América.

De acordo com o jornal The State, o animal recusou-se a sair, até que um homem se aproximou com um pedaço de madeira e conseguiu afastá-lo.

Kelsey registou o momento em vídeo e partilhou-o na sua página do TikTok. A publicação já foi vista mais de 2 milhões de vezes e nela podem ler-se comentários como “boa maneira de perder um pé” e “jogo perigoso”.

O Departamento de Vida Selvagem e Pesca da Louisiana apontou que é ilegal e perigoso manter ou mexer em jacarés ou crocodilos e que as pessoas não devem tentar mudá-los de sítio, mesmo que apareçam em autoestradas.

Mais tarde, Kelsey fez um novo vídeo onde explica que este tipo de coisas acontece frequentemente na cidade de Louisiana e que ninguém no vídeo estava a tentar magoar o animal.