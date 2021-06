Donald Trump reapareceu politicamente na noite deste sábado, após cinco meses fora dos púlpitos (e das redes sociais).

Mas o que chamou à atenção dos espectadores não foram as palavras do ex-presidente dos Estados Unidos, mas um pormenor curioso: estariam as calças ao contrário?

Uma série de vídeos partilhados nas redes sociais mostram a suposta "parte da frente" das calças de Trump. E foi aí que os internautas questionaram onde estaria o fecho e o porquê de não parecerem bem ajustadas às pernas.

Há quem não tenha reparado, mas isto tem de ser partilhado. Donald Trump deu o seu grande discurso com as calças do avesso. Olhem com atenção e digam-me que estou errado", escreveu um dos internautas, no Twitter.

O pormenor tem sido alvo de troça sobretudo no Twitter (rede social onde Trump continua banido) e houve mesmo quem comparasse as calças do ex-presidente com as do ditador norte-coreano, Kim Jong Un.

My guess is they were a gift from Kim. pic.twitter.com/BQYNGRyDwk — lilly (@linacantalupa) June 6, 2021

Entre memes, vídeos e muitos comentários, a hashtag #TrumpPants chegou mesmo a ser um dos tópicos mais falados na rede social.

Contudo, numa breve análise às fotos da Getty Images, é possível reparar num fecho (ainda que pequeno) na parte da frente das calças.

Desvendado o mistério da braguilha de Trump, e politicamente falando, o ex-presidente fez a sua reaparição nos palcos políticos na semana em que o Facebook anunciou que a suspensão da conta é para durar pelo menos dois anos,

Cabeça-de-cartaz na convenção do partido republicano da Carolina do Norte, Trump foi apresentado não como ex-presidente, mas como o "nosso presidente".

Donald Trump voltou a atacar a China por causa da origem da pandemia e ainda falou da sua derrota nas eleições como o crime do século.