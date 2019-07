Cristopher Knight, um americano com 53 anos, e passou mais de metade da vida isolado do mundo. Tudo porque em 1986 escolheu seguir a vida de eremita, abandonando todo o contacto social com o resto do Mundo. Adotou este estilo de vida durante 27 anos, até ser preso, em 2013.

O escritor Mike Finkel acompanhou a história deste homem a partir da prisão, onde o americano cumpriu uma pena de sete meses pelos vários roubos a populações adjacentes ao lugar onde vivia. O autor viria a publicar o livro “Um estranho na floresta: a extraordinária história do último verdadeiro eremita” em 2018.

Cristopher Knight contou a Mike Finkel que, em 1986, decidiu simplesmente abandonar o carro e mergulhar pela floresta a dentro, levando consigo apenas alguns mantimentos básicos e uma tenda de nylon. Passou os 27 anos seguintes naquela floresta no estado do Maine, junto ao lago North Pond, onde as temperaturas podem chegar aos 20 graus negativos no inverno.

Para combater o frio, Knight dormia durante as horas em que as temperaturas eram mais extremas. Deitava-se por volta das 19:00, acordava às 03:00 e fazia uma caminhada que terminava ao amanhecer.

Mike Finkel chegou a perguntar ao homem se ele tinha algum problema, se havia algo que tivesse feito que o envergonhasse. Mas Knight rejeitou sempre esta hipótese.

Ele disse que o impulso de ficar sozinho era como uma força gravitacional e que o seu corpo inteiro dizia que se sentia mais confortável sozinho", revelou Mike Finkel à BBC.

O escritor conta que Cristopher Knight, apesar de ter passado 27 anos sozinho, nunca sentiu na pele a definição de solidão: “Nunca teve um momento entediado em 27 anos. Era quase o oposto, sentia-se ligado a tudo no Mundo. Era difícil dizer onde terminava o seu corpo e começava a floresta”.