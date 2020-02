Um casal americano que adotou uma bebé recém-nascida foi surpreendido pela tripulação com um baby shower, em pleno voo de regresso a casa.

Dustin e Caren Moore tornaram-se pais pela primeira-vez, na semana passada, depois de nove anos a tentar engravidar.

Durante uma muda de fralda a bordo do avião, o casal foi questionado por Jenny, uma assistente de bordo, porque razão estariam a viajar com uma bebé tão pequena, contou Dustin, na sua página de Twitter.

O pai da bebé explicou à tripulação que tinham acabado de adotar a bebé e que estariam de regresso à Califórnia, onde vivem.

"Entretanto ouvimos o intercomunicador: o comissário de bordo, Bobby, anunciou um convidado especial no voo. A nossa filha. "Ela acabou de ser adotada pelos pais Caren e Dustin e está a ir para casa" a cabine inteira aplaudiu e festejou", escreveu Dustin.

A notícia espalhou-se e, pouco depois, a tripulação distribuiu canetas guardanapos aos passageiros para escreverem mensagens de apoio e conselhos para os recém-papás.

Dustin contou que a tripulação reuniu os guardanapos e leu as melhores mensagens através do intercomunicador.

The crew gathered the napkins, then read a few of their favorites over the intercom. “Rub each other’s feet, and rub the baby’s feet.” “Make time for date night.” “Always tell her you love her.” “Enjoy every minute. It goes by sooo very fast.” “Drink lots of wine!” /8

A assistente e o comissário de bordo que organizaram a surpresa ofereceram ao casal o dossier, que reunia as mensagens dos passageiros, e um par de "Pilot Wings", um crachá utilizado pelos pilotos.

This website is used oft as a means to share what’s wrong.



I hope you’ll take time to share what is good. In a world of turmoil, don’t forget to showcase the Bobby’s and Jenny’s, the kind strangers out there.



And if they don’t cross your path, be one. Seek good, or create it. pic.twitter.com/XMxkJXkh18